Александр Беглов утвердил состав молодежного правительства Петербурга

В пятницу, 9 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об утверждении состава Молодежной коллегии города из 37 человек. Об этом сообщили в комитете по молодежной политике Санкт-Петербурга.

Для реализации молодежных проектов было определено 7 профильных комиссий, которые охватывают все сферы жизни города. Коллегия будет развивать программы по массовым коммуникациям, науке, образованию, спорту, культуре, а также экономике и экологической политике города.

«Для меня это большой вызов и ответственность. Я надеюсь, что плотная работа с коллегами из всех комитетов поможет воплотить те идеи, которые уже сейчас есть у ребят» – рассказал председатель Молодежной коллегии Дарья Белякова.

Напомним, что коллегия молодых управленцев появилась в Петербурге в 2012 году, как совещательный орган при губернаторе Санкт-Петербурга. За 8 лет проект стал стартовой площадкой для многих ребят города.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что родители детей с инвалидностью обратились к губернатору Петербурга с просьбой не закрывать социальные центры из-за коронавируса.