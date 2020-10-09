В Петербурге осудили на 3 года фальшивомонетчицу

Приговор не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

Приговор не вступил в законную силу. Фото: pixabay.com

В пятницу, 9 октября, Приморский районный суд Санкт-Петербурга определил наказание для местной жительницы, которая расплачивалась в магазинах поддельными банкнотами.

Правосудие признало Пайцар Мартиросян виновной в двух эпизодах сбыта заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Согласно материалам пресс-службы прокуратуры Северной столицы, в ноябре прошлого года преступница купила поддельные 5-тысячные купюры, которыми расплачивалась в магазинах, присваивая себе не только товары, но и сдачу.

Прокуратура поддержала государственное обвинение и суд, с учетом позиции обвинителя, назначил Мартиросян наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом предстанет петербуржец, насмерть сбивший пенсионерку на улице Жуковского.