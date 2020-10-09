В Ленобласти ослабили ограничительные меры, касающиеся сферы развлечений

В Ленобласти ослабили ограничительные меры, касающиеся сферы развлечений
Постановление вступило в силу. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко внес изменения в постановление правительства о мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

Таким образом, после внесения корректив устанавливаются следующие правила работы парков развлечений: в «красной» зоне работе деятельность заведений разрешается вести лишь на улице с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. В населенных пунктах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах работа может продолжаться лишь при соблюдении масочного режима.

Что касается детских развлекательных центров и игровых комнат, то их работа в «красной» зоне будет ограничена данными требованиями: в помещениях на одного человека должно быть выделено не менее 4 квадратных метров. Общая возможная заполняемость должна составлять не более 12 человек. Соблюдение масочного режима также является обязательным условием. В «желтой» и «зеленой» зоне ограничений по работе данных заведений нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов заявил, что не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса в Петербурге.

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