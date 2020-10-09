В Петербурге завершился суд на саентологом, обманувшей дольщиков

В Петербурге завершился суд на саентологом, обманувшей дольщиков
Смольнинский районный суд. Фото: Google View

Смольнинский районный суд вынес приговор Екатерине Заборских, экс-председателю правления ЖСК «Троицкая гора» и потребительского общества «Вилла Валлей».

Занимая эти должности, в период с 2013 по 2014 года, согласно материалам суда, Заборских подписала шесть договоров, подтверждавших получение ею денежных средств от дольщиков на сумму свыше 3,4 миллиона рублей. Однако у юридических лиц, представляемых Заборских не было необходимого для строительства домов разрешения, женщина попросту украла деньги.

Отметим, что ранее её уже судили за финансовые махинации и крупные хищения при продаже несуществующих квартир. Деньги, заработанные преступным путем, мошенница передавала саентологической церкви. В общей сложности, Заборских проведет за решеткой 8 лет и 7 месяцев, а также должна будет выплатить 3,4 млн рублей. при этом вину сама подсудимая не признает.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отправили в колонию женщину, которая расплачивалась поддельными купюрами.

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