Татьяна Овсиенко надеется на приглашения на корпоративы после обвинений в алкоголизме

Певица уверяет, что с ней все в порядке. Фото: https://www.instagram.com/tatiana_ovsienko_/

Певица уверяет, что с ней все в порядке. Фото: https://www.instagram.com/tatiana_ovsienko_/

Певица отметила, что она жива и здорова. Она не помнит такого интереса к своей персоне уже давно.

Певица Татьяна Овсиенко прокомментировала слухи о своем алкоголизме и избиении мужа. Она заверила, что эти новости ее очень насмешили – артистка смеялась весь день и продолжает в том же духе. Овсиенко пошутила, что давно не получала столько внимания и теперь надеется на приглашения на корпоративы.

«Может, сейчас, дай бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую»,

— сказала она в комментарии «СтарХит».

Она добавила, что сейчас отдыхает с супругом в Крыму и отлично себя чувствует. Напоминаем, что в СМИ писали, дуто Овсиенко начала сильно пить и много ругается со своим супругом, который избивает ее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Муцениеце раскритиковала Тарзана за измены Королевой.