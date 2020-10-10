Петербургский активист оказался в полицейской машине вместо такси

В Петербурге задержали активиста движения «Весна». Как утверждает молодой человек, его вытащили из такси.

Об этом активист рассказал на своей странице в Twitter. Его задержали накануне, 9 октября. По словам активиста, он ехал в такси, когда правоохранители задержали его.

Ранее gazeta.spb.ru писала об инциденте с участием активиста Егора Жукова. В августе этого года его избили у парадной. Утверждалось, что на него напали двое незнакомцев. С места происшествия они скрылись на самокатах. Молодому активисту вызвали скорую помощь. Уже в больнице ему сделали МРТ, которое не показало серьезных травм.

Как сообщили в главном управлении МВД России по Москве, по факту избиения мужчины на улице Расщупкина правоохранители возбудили уголовное дело о побоях.