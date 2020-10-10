Застреленный в Берлине чеченский боевик планировал теракты в России

Убитый в Берлине чеченский полевой командир, гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили принимал участие в подготовке терактов на территории России в 2000-х годах.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ, речь идет о теракте в Беслане, а также взрыве состава в московском метрополитене в перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» в 2004 году.

В 2005 году он с поддельным паспортом попал на территорию Грузии, где отвечал за распределение и доставку денег вооруженным формированиям из Грузии в Чечню. А еще через год он готовил боевиков для отправки на Северный Кавказ с целью провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.

Напомним, Хангошвили был застрелен в одном из парков Берлина в конце августа. Был задержан подозреваемый — 49-летний россиянин. Немецкие спецслужбы подозревают его в связях со спецслужбами РФ. Российская сторона назвала такие заявления домыслами и призвала дождаться окончания расследования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Берлине прошло первое заседание суда по уголовному делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили на территории ФРГ.