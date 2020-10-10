Звезду сериала «Интерны» положили в больницу в Лондоне

Российский актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Бориса Левина в телесериале «Интерны», в экстренном порядке госпитализирован в одну из больниц Лондона.

Об этом 34-летний артист сообщил в своем Instagram-аккаунте. Звезда «Интернов» рассказал, что его увезли в клинику с сильной мигренью и пульсацией во всем теле. По его словам, он почувствовал недомогание еще несколько недель назад, однако решил обратиться за медицинской помощью только сейчас, поскольку подумал, что это может быть связано с заболеванием сердца.

Он добавил, что будет очень рад, если его оставят на лечение в больнице. Также он отметил схожесть своих симптомов с приближающейся смертью. Результаты анализов, которые покажут, что с ним случилось, пока не готовы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Шаракоис решил бросить все и уехать в Лондон. Актер работает там официантом в ресторане русской кухни, а до этого трудился на стройке.