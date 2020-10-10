Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Кабинет министров РФ утвердил ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Проект об увеличении размера «детских» выплат подготовило Министерство труда и социальной защиты, поскольку в некоторых семьях после получения пособий среднедушевой доход оставался ниже прожиточного минимума. Согласно оценкам ведомства, изменение объемов выплат потребует дополнительных 95 миллиардов рублей.

До 30 ноября правительство РФ оценит уровень дохода семей, получающих материальную помощь от государства, чтобы определить, каким должен быть размер новых выплат. Отметим, что ежемесячное пособие на детей семьям с низкими доходами начали выплачивать с 1 июня 2020 года. В среднем по стране размер пособия на каждого ребенка составляет половину регионального прожиточного минимума — около 5,5 тысяч рублей.

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