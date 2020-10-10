Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет

Правительство России одобрило выплаты на детей от трех до семи лет
Новые, увеличенные выплаты начнут поступать семьям с 1 января 2021 года. Фото: pixabay.com

Кабинет министров РФ утвердил ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Проект об увеличении размера «детских» выплат подготовило Министерство труда и социальной защиты, поскольку в некоторых семьях после получения пособий среднедушевой доход оставался ниже прожиточного минимума. Согласно оценкам ведомства, изменение объемов выплат потребует дополнительных 95 миллиардов рублей.

До 30 ноября правительство РФ оценит уровень дохода семей, получающих материальную помощь от государства, чтобы определить, каким должен быть размер новых выплат. Отметим, что ежемесячное пособие на детей семьям с низкими доходами начали выплачивать с 1 июня 2020 года. В среднем по стране размер пособия на каждого ребенка составляет половину регионального прожиточного минимума — около 5,5 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что программа кэшбека за путешествия по России продолжает быть актуальной.

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