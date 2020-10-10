Ученые создали «робота-кальмара» для исследования морских глубин

Американские инженеры разработали робота в виде кальмара, который может с большой скоростью передвигаться под водой.

Новая технология, имитирующая движения кальмара, позволит использовать робота для исследований морских глубин или спасения дайверов, попавших в чрезвычайную ситуацию. Отметим, что столь быстро перемещаться в воде «кальмару» позволяет функция выбрасывания из задней части водных струй.

По форме робот похож на китайский фонарик. Именно благодаря необычной конструкции «морской житель» сохраняет энергию — гибкие ребра, прикрепленные с разных сторон корпуса, попеременно втягивают и выбрасывают воду. Кроме того, специалисты намерены установить на робота датчик для отслеживания.

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