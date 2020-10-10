Ученые планируют ускорить самолеты при помощи рыбьей чешуи

Специалисты позаимствуют аэродинамические характеристики рыбьей чешуи для проектирования летательных аппаратов.

Международная группа ученых из Великобритании и Германии, изучая методы улучшения аэродинамических характеристик летательных средств, заметили, что многому в этом вопросе можно научиться у представителей фауны. Так, крылья саранчи помогли сконструировать более эффективные крылья для самолета.

Рыбья же чешуя, благодаря особенностям поверхности, обладает способностью нейтрализовать колебания, которые в воздухе, как правило, приводят к турбулентности. Зигзагообразное движение и полосатый поток делают аэродинамическое сопротивление рыб меньше более чем на 25%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские инженеры разработали «робота-кальмара», который может оказать существенную помощь в спасении дайверов и изучении морских глубин.