Ученые планируют ускорить самолеты при помощи рыбьей чешуи

Ученые планируют ускорить самолеты при помощи рыбьей чешуи
Рыбы могут помочь улучшить технические характеристики современных самолетов. Фото: pixabay.com

Специалисты позаимствуют аэродинамические характеристики рыбьей чешуи для проектирования летательных аппаратов.

Международная группа ученых из Великобритании и Германии, изучая методы улучшения аэродинамических характеристик летательных средств, заметили, что многому в этом вопросе можно научиться у представителей фауны. Так, крылья саранчи помогли сконструировать более эффективные крылья для самолета.

Рыбья же чешуя, благодаря особенностям поверхности, обладает способностью нейтрализовать колебания, которые в воздухе, как правило, приводят к турбулентности. Зигзагообразное движение и полосатый поток делают аэродинамическое сопротивление рыб меньше более чем на 25%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские инженеры разработали «робота-кальмара», который может оказать существенную помощь в спасении дайверов и изучении морских глубин.

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