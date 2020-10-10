В Москве от коронавируса скончались еще 35 человек

Всего за время пандемии от коронавируса в России погибли 22 454 человека. Фото: pixabay.com

Всего за время пандемии от коронавируса в России погибли 22 454 человека. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в столице подтвердили смерть еще 35 человек, причиной гибели которых стала новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Актуальную статистику по летальным случаям от коронавируса в Москве вечером субботы, 10 октября, предоставил оперативный штаб по борьбе с распространением опасного заболевания. Таким образом, общее число погибших с начала пандемии в столице теперь составляет 5 595 человек. Днем ранее ушли из жизни еще 30 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Напомним, что за последние сутки в России выявили почти 13 тысяч инфицированных коронавирусом. В Москве зараженных — 4 105 человек, в Петербурге — 501. Вторая волна пандемии, только начавшись, уже бьет весенние рекорды по количеству зарегистрированных случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в московских театрах, возможно, начнет действовать паспортный режим.