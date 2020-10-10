Вирусолог объяснил рекордный прирост пациентов с COVID-19

Вирусолог объяснил рекордный прирост пациентов с COVID-19
Сезонная заболеваемость ОРВИ также влияет на статистику по коронавирусу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев объяснил, что при изучении статистики стоит помнить о проценте тяжелобольных и тех, кто переносит COVID-19 в легкой форме.

Эксперт отметил, что лишь 10-15% всех пациентов с коронавирусом нуждаются в серьезной медицинской помощи и госпитализации, у остальных заболевание протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно. Рекордный рост заражений Зверев в разговоре с телеканалом «Москва 24» назвал ожидаемым ввиду осеннего подъема заболеваемости простудой.

Специалист считает, что к зиме количество новых случаев пойдет на спад, не в последнюю очередь благодаря тому, что люди будут гораздо реже выходить на улицу. Напомним, что за последние сутки в России зафиксировали 12,8 тысяч пациентов, у которых выявили коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10 октября в Москве скончались 35 пациентов с COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 вирусолог здоровье новые случаи заражения пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские ученые запатентовали технологию создания антибактериальных масок
Настасья Самбурская впервые показала публике своего возлюбленного
Волховский школьный музей стал лучшим в России
Вирусолог объяснил рекордный прирост пациентов с COVID-19
В Москве от коронавируса скончались еще 35 человек
Певица Жасмин презентовала клип на новую песню о разводе
Главврач Коммунарки рассказал, когда закончится пандемия COVID-19
Россияне спешат с покупкой новых автомобилей на фоне растущих цен