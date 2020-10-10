Вирусолог объяснил рекордный прирост пациентов с COVID-19

Сезонная заболеваемость ОРВИ также влияет на статистику по коронавирусу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Сезонная заболеваемость ОРВИ также влияет на статистику по коронавирусу. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев объяснил, что при изучении статистики стоит помнить о проценте тяжелобольных и тех, кто переносит COVID-19 в легкой форме.

Эксперт отметил, что лишь 10-15% всех пациентов с коронавирусом нуждаются в серьезной медицинской помощи и госпитализации, у остальных заболевание протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно. Рекордный рост заражений Зверев в разговоре с телеканалом «Москва 24» назвал ожидаемым ввиду осеннего подъема заболеваемости простудой.

Специалист считает, что к зиме количество новых случаев пойдет на спад, не в последнюю очередь благодаря тому, что люди будут гораздо реже выходить на улицу. Напомним, что за последние сутки в России зафиксировали 12,8 тысяч пациентов, у которых выявили коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10 октября в Москве скончались 35 пациентов с COVID-19.