В Петербурге открылся международный фестиваль «Добровидение»

На этих выходных, 10 и 11 октября, в Северной столице проходит пятый Международный фестиваль народной песни «Добровидение».

О ежегодном мероприятии информирует пресс-служба петербургского комитета по культуре. Торжественное открытие фестиваля состоялось в субботу, 10 октября, в полдень, в залах Российского этнографиечского музея. Участники проекта выступали со своими сольными номерами. После этого, в 18:00 началась вторая часть — выступления коллективов, которые проходили в капелле на набережной Мойки.

Город на Неве в рамках фестиваля представил ансамбль «Скоморохи», в состав которого входят студенты Санкт-Петербургского государственного института культуры. Завтра, 11 октября, «Добровидение» завершится гала-концертом в ленинградском клубе «Дача».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в субботу в Петербурге также начала работу ярмарка современного искусства в творческом пространстве «Третье место».