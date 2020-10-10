В арт-пространстве «Третье место» на Литейном открылась ярмарка современного искусства

У ярмарки обширная программа лекций и мероприятий, посетить которые можно бесплатно, по предварительной регистрации. Фото: Instagram @thirdplace.ru

У ярмарки обширная программа лекций и мероприятий, посетить которые можно бесплатно, по предварительной регистрации. Фото: Instagram @thirdplace.ru

В субботу, 10 октября, в историческом особняке Лопухиных и Нарышкиных, где теперь располагается модное арт-пространство «Третье место», открылась масштабная ярмарка современного искусства.

Посетители могут приобрести живопись, графику и арт-объекты, представленные на ярмарке. Стоимость экспонатов начинается от тысячи рублей и доходит до 50 тысяч. Среди авторов встречаются как признанные художники, так и молодые таланты.

Основатель «Третьего места» и организатор культурного события Ольга Звагольская объяснила, что ярмарка призвана сломать стереотип о дорогом искусстве. Зрителям хотят показать, что приобретать работы современных художников могут не только люди, которые борются за них на элитных аукционах. Ярмарка продолжит работу завтра, 11 октября, вход бесплатный для всех желающих.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открыли памятник основателю Обуховского завода.