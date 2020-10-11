Facebook счел «излишне сексуальной» фотографию лука и заблокировал её

Facebook счел &#171;излишне сексуальной&#187; фотографию лука и заблокировал её
Модераторы объяснили случившееся ошибкой алгоритма. Фото: pixabay.com

Социальная сеть Facebook не оценила рекламу лука, предлагаемого фермерской компанией из Канады. Снимки продукта алгоритм нашел «чрезмерно сексуальными» и заблокировал рекламную запись.

Публикация, запрещенная Facebook, содержала описание сорта лука и его качества. На прикрепленной к посту фотографии изображались несколько луковиц в корзине, а на переднем плане лежала одна разрезанная. Спустя несколько минут после того, как рекламную запись запустили, она оказалась заблокирована сетью, рассказывает телеканал CBS.

Владельцу бизнес-аккаунат пришло уведомление об «излишней сексуальности» содержимого фотографии. Менеджер фермерской компании иронично заметил, что для предъявления подобных претензий к снимку лука нужно обладать невероятно живым воображением. Через несколько часов, однако, модераторы разблокировали фото, объяснив случившееся ошибкой алгоритма.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что несколько дней назад россияне массово жаловались на сбои в работе социальной сети.

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