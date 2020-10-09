Россияне жалуются на сбои в работе Facebook

Также на проблемы в работе соцсети жалуются жители других стран.

В эту пятницу, 9 октября, жители ряда стран пожаловались на сбои в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных Интернет-ресурсах. Согласно им, примерно половина пользователей не могут нормально пользоваться лентой, у других возникли сложности со входов, у третьих произошло полное прекращение работы соцсети.

На неисправность жалуются жители России, а также Великобритании, США, Венгрии и Нидерландов. На данный момент среди россиян больше всех недовольны люди, проживающие в Москве, Петербурге и Челябинске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы пожаловались на сбой в работе Telegram. Неполадки в работе заметили россияне, а также пользователи из Белоруссии, Украины, Италии, Германии и Нидерландов.