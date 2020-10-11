«Делимобиль» впечатался в столб на Суздальском

&#171;Делимобиль&#187; впечатался в столб на Суздальском
У машины разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием авто каршеринговой службы. Водитель не справился с управлением и влетел в столб.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 11 октября, под мостом на Суздальском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель арендованного авто угодил в столб под мостом. Информация о состоянии лихача не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист скончался после падения с Сампсониевского моста. Причины произошедшей аварии устанавливаются.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп каршеринг новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Делимобиль» впечатался в столб на Суздальском
В воскресенье дождевые облака затянут небо над Петербургом
Город спит: утренние пробки в Петербурге составили один балл
Четыре человека погибли в ДТП с двумя машинами в Вологодской области
Разработчик вакцины «Спутник V» рассказал о реакции на нее у мужчин и женщин
Четырех рыбаков нашли живыми после опрокидывания двух лодок на Красноярском ...
Азербайджан заявил о падении ракеты жилое здание в Гянджи, пять человек погибли
В Кировском районе области девять спасателей тушили полыхающий частный дом