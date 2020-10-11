«Делимобиль» впечатался в столб на Суздальском

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием авто каршеринговой службы. Водитель не справился с управлением и влетел в столб.

Дорожный инцидент случился в воскресенье, 11 октября, под мостом на Суздальском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Водитель арендованного авто угодил в столб под мостом. Информация о состоянии лихача не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мотоциклист скончался после падения с Сампсониевского моста. Причины произошедшей аварии устанавливаются.