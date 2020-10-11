Четырех корреспондентов ТАСС задержали в Минске

Четырех корреспондентов ТАСС задержали в Минске
Дворец Независимости в Минске. Фото: Google View

Нескольких корреспондентов ТАСС задержали в воскресенье, 11 октября, в Минске. Они освещали акции протеста.

Как сообщает ТАСС, задержали Наталию Федосенко, Гавриила Григорова, Валерия Степченкова и Юрия Шамшура. Корреспонденты смогли сообщить о том, что сотрудники ОМОН поместили их в автобус, а затем направили в Октябрьское РУВД.

Там правоохранители переписали их личные данные и информацию о месте проживания, а также сфотографировали аккредитационную карточку. Затем их отпустили, отметив, что они могут продолжать работать.

После этого двух корреспондентов задержали еще раз и вновь отвезли в то же РУВД.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в начале октябре в Минске полиция применила водометы против протестующих. Тогда колонна двигалась по проспекту Победителей в Минске, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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