Четырех корреспондентов ТАСС задержали в Минске

Нескольких корреспондентов ТАСС задержали в воскресенье, 11 октября, в Минске. Они освещали акции протеста.

Как сообщает ТАСС, задержали Наталию Федосенко, Гавриила Григорова, Валерия Степченкова и Юрия Шамшура. Корреспонденты смогли сообщить о том, что сотрудники ОМОН поместили их в автобус, а затем направили в Октябрьское РУВД.

Там правоохранители переписали их личные данные и информацию о месте проживания, а также сфотографировали аккредитационную карточку. Затем их отпустили, отметив, что они могут продолжать работать.

После этого двух корреспондентов задержали еще раз и вновь отвезли в то же РУВД.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в начале октябре в Минске полиция применила водометы против протестующих. Тогда колонна двигалась по проспекту Победителей в Минске, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.