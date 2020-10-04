В Минске полиция применила водометы против протестующих

Несколько человек были доставлены в отделение.

В Белоруссия сегодня, 4 октября, прошел очередной несанкционированный митинг. Колонна двигалась по проспекту Победителей в Минске, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Для того, чтобы разогнать участников акции, применили водомет. Об этом сообщают очевидцы, пишет РИА Новости.

Информацию уже подтвердили в минском ГУВД. Отмечается, что собравшихся пытаются образумить, напоминая, что не нужно «вестись на провокации».

В Белоруссии массовые акции протеста проходят с 9 августа – с того момента, когда Александр Лукашенко победил в президентских выборах. Политик набрал около 80% голосов, но оппозиция не признает результаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на воскресных протестах в Минске собралось более 100 тысяч человек. Изначально участники митингов собрались на площади у стелы «Минск город-герой», а позднее направились к площади Победы.