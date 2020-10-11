Путин пошутил над Зюгановым, который не повесил в кабинете портрет Ленина

Президент обратил внимание на то, что политик не очень-то любит вождя мировой революции.

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-встрече с руководителями фракций. Об этом сообщает канал «Россия-1». Он внимательно осмотрел кабинеты участников мероприятия и обратил внимание на то, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов не повесил у себя портрет Владимира Ленина, а также изображения других идеологов социализма.

Политик, отвечая на замечание, заявил, что в его кабинете зато есть портрет Пушкина, герб СССР, Знамя Победы.

Также Путин пошутил над главой ЛДПР Владимиром Жириновским, который опоздал на онлайн-встречу. Президент предположил, что коллега решил перекусить и не стал осуждать его за это.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал, что внуки подарили ему на день рождения.