Эколог-эксперт объяснил, что мыть окна важно для здоровья

Эколог-эксперт объяснил, что мыть окна важно для здоровья
Для мытья окон лучше использовать специальные средства, а не просто воду. Фото: pixabay.com

Оказывается, состояние окон в квартире или доме напрямую влияет на здоровье, поэтому мыть их стоит не реже двух раз в год.

Специалисты еще в XIX веке подметили пользу естественного света в помещениях, поэтому в старых домах окнам уделяли так много внимания. Тогда ученые полагали, что солнечный свет обеззараживает воздух, рассказал радио Sputnik руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

Сейчас известно, что в первую очередь важна инсоляция, поскольку, чем светлее в комнате, тем лучшее самочувствие человека, проживающего в ней. Специалист подчеркивает, что скапливающаяся на рамах, стеклах и подоконниках черная грязь от дождя и снега содержит множество опасных, этом числе, канцерогенных веществ, а ветер может занести её внутрь комнаты и, соответственно, грязь может попасть в легкие. «Летняя» пыль опасна тем, что может провоцировать аллергию. Мыть окна эксперт советует дважды в год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, о продуктах, которые помогут сбросить вес без диеты.

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