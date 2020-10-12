В Петербурге мужчина сядет на 8 лет за жестокое убийство женщины ножом в состоянии алкогольного опьянения

В понедельник, 12 октября, в Северной столице Московский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который убил свою сожительницу ножом, в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, подсудимый, находясь дома по адресу ул. Пулковская д, 11, поссорился с потерпевшей. И будучи в состоянии алкогольного опьянения решил ее убить.

С целью убийства женщины, мужчина нанес последней ножом не менее 17 ударов в области туловища, голову, а также верхние конечности, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью. Смерть женщины последовала на месте происшествия от множественных проникающих колото-резаных ранений груди и живота, осложнившихся развитием острой массивной кровопотери.

Суд признал мужчину виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина совершил покушение на убийство на таксиста из-за нежелания оплачивать поездку.