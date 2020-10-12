Молодые мамы Петербурга могут получить выплаты на первого ребенка в МФЦ

Раньше вылаты получали только мамы в возрасте 20-24 лет. Фото: pixabay.com

Раньше вылаты получали только мамы в возрасте 20-24 лет. Фото: pixabay.com

Жительницы Северной столицы в возрасте от 19 до 24 лет, родившие первого ребенка в этом году, могут получить «детские» выплаты в многофункциональных центрах (МФЦ) города.

В понедельник, 12 октября, соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Это касается девушек в возрасте от 19 до 24 лет, которые родили первенца с 1 января 2020 года. В МФЦ им предоставят единовременную компенсационную выплату.

Напомним, что существенное изменение заключается в расширении возрастного ценза, по которому можно претендовать на получении выплаты от государства. До 1 января 2020 года дополнительная соцподдержка оказывалась мамам в возрасте от 20 до 24 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское правительство одобрило предоставление более крупных выплат на детей от трех до семи лет включительно.