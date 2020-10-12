Коронакризис столкнул петербургский бизнес с большим количеством неплатежей

Экономике еще только предстоит восстановиться от ударов пандемии. Фото: pixabay

Экономике еще только предстоит восстановиться от ударов пандемии. Фото: pixabay

Замедление темпов экономического роста, вызванное пандемией COVID-19, спровоцировало увеличение количества неплатежей как в крупном, так и среднем и малом бизнесе.

«Деловая Россия» опросила представителей 86 компаний и выяснила, предоставляются ли в них в настоящее время отсрочки по платежам. Оказалось, что для большинства бизнесменов введение такой меры является вынужденной необходимостью. При этом, проблема с недополучением денежных средств, согласно изначальным договоренностям, фиксируется у большинства опрошенных компаний. Сферы их деятельности при этом совершенно разные.

Что касается причин отсрочки со стороны покупателей, то они следующие: конкуренция, проблемы с ликвидностью и отсутствия у поставщиков нужных инструментов защиты от неплатежей.

Отметим, что больше всего от последствий ограничительных мер пострадал автопром, сфера транспортных перевозок, некоторые предприятия и ритейл, ориентирующийся на непродовольственные товары. Бизнес, к счастью, был поддержан мораторием на банкротство, которое правительство продлило до 2021 года. Об этом сообщает АБН.

Однако все равно тенденция остается тревожной, а банкротства все равно увеличатся из-за длительный простоев предприятий в период самоизоляции.

Почти 85% компаний России имеют задолженность со стороны покупателей из-за нехватки оборотных средств и финансовых затруднений.

В связи с этим весьма актуальным будут новые меры поддержки правительства, особенно, если в городе усилят ограничительные меры. Среди них эксперты выделяют возможности переноса срока погашения льготных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, а также пополнение оборотных средств на последний квартал 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский бизнес опасается повторного локдауна из-за коронавируса.