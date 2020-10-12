Петербургский бизнес опасается повторого локдауна из-за коронавируса

Петербургский бизнес опасается повторого локдауна из-за коронавируса
Ввести ограничения могут со дня на день, не оставив компаниям времени подготовиться. Фото: pixabay.com

Предприниматели Северной столицы вновь с тревогой ждут возможного введения строгих ограничений из-за новой вспышки пандемии COVID-19. Второго локдауна многие компании могут просто не пережить.

Как именно правительство Санкт-Петербурга намерено бороться с распространением опасной инфекции, неизвестно, поэтому составлять планы по развитию бизнеса в сегодняшних условиях не представляется возможным. По словам коммерческого директора NBCom Артёма Шукюрова, сложно рассчитать, что именно повлияет на компанию, и предугадать, как выйти из ситуации, пишет Мойка78.

Делает кризисную обстановку еще более печальной тот факт, что далеко не все организации смогли восстановиться после первой волны, замечает вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых гостиниц Тамара Буйлова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области пока не планируют возвращаться к весеннему режиму ограничений.

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