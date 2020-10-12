Ленобласть пока не планирует возвращать строгие ограничения по COVID-19

Ленобласть пока не планирует возвращать строгие ограничения по COVID-19
В Ленобласти развернуто 1095 коек для коронавирусных больных. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Власти Ленинградской области сообщили, что о введении жестких коронавирусных ограничений речи не идет.

Как сообщили в администрации Ленобласти, сейчас правительство 47 региона рассчитывает на ответственность местных жителей и соблюдение ими санитарных мер. Повышенное внимание уделяется Киришском и Тосненскому районах, которые, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, переведут в «красную» зону.

В администрации пояснили, что возвращение ограничительных мер пока не планируется, поскольку областные больницы успешно справляются с оказанием помощи заболевшим коронавирусом пациентам.

По данным на понедельник, 12 октября, в Ленобласти развернуто 1095 коек для коронавирусных больных, из которых 736 — заняты пациентами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ослабили ограничительные меры, касающиеся сферы развлечений.

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