Ленобласть пока не планирует возвращать строгие ограничения по COVID-19

Власти Ленинградской области сообщили, что о введении жестких коронавирусных ограничений речи не идет.
Как сообщили в администрации Ленобласти, сейчас правительство 47 региона рассчитывает на ответственность местных жителей и соблюдение ими санитарных мер. Повышенное внимание уделяется Киришском и Тосненскому районах, которые, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, переведут в «красную» зону.
В администрации пояснили, что возвращение ограничительных мер пока не планируется, поскольку областные больницы успешно справляются с оказанием помощи заболевшим коронавирусом пациентам.
По данным на понедельник, 12 октября, в Ленобласти развернуто 1095 коек для коронавирусных больных, из которых 736 — заняты пациентами.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти ослабили ограничительные меры, касающиеся сферы развлечений.