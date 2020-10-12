В Петербург доставили 120 тысяч тонн фасоли из Эфиопии

Проблем с ввозом в РФ у фасоли не возникло. Фото: Pixabay

Проблем с ввозом в РФ у фасоли не возникло. Фото: Pixabay

Сотрудники управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областями проконтролировали ввоз лущеной фасоли из Эфиопии в Северную столицу.

Груз проверили в Большом порту. Инспекторы управления провели необходимые мероприятия, связанные с фитосанитарным и карантинным контролем. Выяснилось, что фасоль следовала из города Комбольча, где ее подготовил к отправке местный поставщик. В Петербурге же этот груз ожидала петербургская компания, чьей сферой деятельности является оптовая торговля крупами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Никаких проблем с грузом или сопровождающей документацией выявлено не было, поэтому фасоль смогла успешно миновать Большой порт и отправиться по дальнейшему маршруту следования.

Отметим, что с начала 2020 года в Петербург через Большой порт было доставлено более 969 тысяч тонн сушеной фасоли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор за два дня изъял и уничтожил 232,5 килограмма «санкционки» в Петербурге.