Историк Соколов рассказал, что убитая Анастасия Ещенко, была идеалом его красоты

В понедельник, 12 октября, на очередном судебном заседании по делу историка Олега Соколова, обвиняемый впервые дал свои показания.

В ходе допроса Олег Соколов признался в том, что убитая аспирантка Анастасия Ещенко, была идеалом его красоты. По словам историка, у них был «нежный» роман, несмотря на то что Анастасия знала о браке Соколова. При этом обвиняемый утверждает, что она первой проявила к нему интерес.

Также Соколов отметил, что вскоре у пары произошел разлад. Произошло это из-за вышедшей в свет книги Понасенкова. Ещенко якобы начали угрожать неизвестные, взламывая её переписку, и рассказывая про похождения её возлюбленного.

Отметим, что историк на заседании суда рассказал о событиях в день убийства. По словам обвиняемого, конфликт произошел из-за того, что Анастасию Ещенко заставили разорвать с Соколовым отношения.

«Она схватила нож, орала что зарежет. Я решил испугать её, вспомнил про обрез. Я хотел выстрелить в стену, но она побежала, и я видимо попал в неё. Дальше ничего не помню, очнулся только на берегу Мойки», – сообщил Олег Соколов.

Напомним, что также на заседании 12 октября Олег Соколов признался в убийстве Анастасии Ещенко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая возлюбленная Олега Соколова рассказала о побоях с его стороны.