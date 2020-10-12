Между станциями «Удельная» и «Парнас» был увеличен интервал движения поездов

Пассажиры петербургской подземки в час-пик были вынуждены долго ждать поездов на синей ветке.

ГУП «Петербургский метрополитен» в понедельник, 12 октября, в 18:17, опубликовал следующее сообщение в своем Telegram-канале:

«От ст. Удельная до ст. Парнас поезда проследуют с увеличенным временем хода»

Причиной увеличения интервала стала техническая неполадка. Ее оперативно устранили уже к 18:27. Что именно послужило неисправностью, не сообщается. Поезда продолжили движение в в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метрополитене Петербурга напоминают об обязательном ношении защитных масок. Для обеспечения безопасности пассажиров, как сотрудники метро, так и пользующиеся им горожане, обязаны соблюдать правила, установленные документом. В частности, все граждане, находящиеся на территории метрополитена Северной столицы обязаны использовать средства индивидуальной защиты.