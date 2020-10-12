Минфин не собирается облагать налогом бездетных россиян

Россияне, не желающие становиться родителями, могут не волноваться. Фото: pixabay.com

Россияне, не желающие становиться родителями, могут не волноваться. Фото: pixabay.com

В Министерстве Финансов России отреагировали на инициативу председателя общественной организации Татьяны Буцкой о введении налога на бездетность.

На запрос «РИА Новости» о возможной реализации подобной идеи в Минфине ответили коротко, но емко.

«Данные предложения в Минфине России не рассматриваются», — заключили в ведомстве.

Напомним, в эфире радиостанции «Говорит Москва» Татьяна Буцкая предложила обязать россиян репродуктивного возраста , которые сознательно не хотят иметь детей, ежемесячно платить налог в размере 500 рублей. При этом, если человек не имеет возможности зачать ребенка по медицинским показаниям, он будет освобожден от налогового обязательства. Получается, что, согласно идее, люди будут платить за возможность жить для себя. Буцкая заявила, что таким образом будет осуществляться борьба с низкой рождаемостью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бездетных россиян хотят обязать платить новый налог.