Объяснена опасность лишних банковских карт

Объяснена опасность лишних банковских карт
Держать большое число банковских карт может быть опасно. Фото: pixabay.com

Большое количество банковских карт у одного человека может не только не принести пользы, но даже обернуться неприятностями.

Об опасности «лишних» банковских карт рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, клиент должен понять, действительно ли все банковские карты, которые он держит, выгодны, передает агентство «Прайм». В этом случае нужно проанализировать стоимость обслуживания, размер кешбэков.

Кроме того, добавил специалист, клиенту необходимо помнить о штрафах за опоздание с внесением средств или начислении процентов после льготного периода.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что всемирный банк прогнозирует стремительный рост крайней нищеты из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что в этом году число бедных людей впервые резко вырастет с 1998-го года.

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