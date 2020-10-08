Всемирный банк прогнозирует стремительный рост крайней нищеты из-за пандемии COVID-19

Всемирный банк прогнозирует стремительный рост крайней нищеты из-за пандемии COVID-19
Рост числа нищих будет самым масштабным с момента азиатского финансового кризиса 1998 года. Фото: pixabay.com

Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2020 году впервые с 1998 года резко возрастет количество людей, живущих за чертой бедности.

По терминологии Всемирного банка, бедностью является ситуация, при которой ежедневный заработок человека составляет менее 1,9 долларов. Число таких людей по всему миру в течение 2020 года может вырасти на 88-115 миллионов человек и, таким образом, к 2021 году количество живущих в крайней нищете составит порядка 150 миллионов людей.

До пандемии COVID-19 и последовавшего экономического кризиса ожидалось, что мировой показатель крайней бедности снизится до 7,9% населения Земли, однако в свете текущих событий прогнозируют его рост до 9,1-9,4%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле пока не видят необходимости во введении дополнительных мер поддержки предпринимательства.

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