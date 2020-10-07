Кремль не собирается вводить новые меры поддержки бизнеса

Песков отметил, что все отрасли работают и в этом нет необходимости.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность ввода новых мер поддержки бизнеса в стране. Об этом сообщает РИА Новости. Он заявил, что на дополнительную поддержку от государства рассчитывать не стоит, так как сейчас все отрасли работают и в этом нет необходимости. Песков напомнил, что власти помогали бизнесу, когда была остановлена экономика. Он добавил, что власти тщательно следят за происходящим и готовы реагировать.

Напоминаем, что замминистра финансов Владимир Колычев рассказывал, что в общей сложности государство потратило на смягчение экономических последствий от введенных ограничений 4 триллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские бизнесмены могут продлить сроки аренды земли, принадлежащей городу.