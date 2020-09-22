Петербургские бизнесмены могут продлить сроки аренды земли, принадлежащей городу

В Смольном сообщили, что более 12 тысяч петербургских арендаторов имеют возможность продлить сроки аренды городских земельных участков.

С 22 сентября подведомственное Комитету имущественных отношений ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» открыло прием документов на продление договоров аренды. Речь идет только о тех договорах, которые были заключены с Петербургом до введения в городе режима повышенной готовности, то есть до 13 марта.

Основания заключения договора, а также наличие или отсутствие задолженности по арендной плате не повлияют на продление сроков.

«Важно, чтобы на дату обращения арендатора, в отношении него отсутствовала информация о выявленных и неустранённых нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании земельного участка», — подчеркнули в Смольном.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный отрицает введение новых ограничений бизнеса во время второй волны Covid-19.