Стала известна стоимость покупки 25% «Первого канала»

АО «Национальная Медиа Группа», раскрыло стоимость приобретения 25% акций «Первого канала».

По данным АБН, четверть акций первого канала была выкуплена за 1,300985 миллиарда рублей.

В 2018 году «Национальная Медиа группа» («НМГ») в результате присоединения ООО «РастрКом-2002» стала владельцем «Национальная Медиа группа» («НМГ») 250 акций АО «Первый канал», что составляет 25% от капитала «Первого канала».

А владельцем компании «РастрКом-2002» «НМГ» стала в 2011 году. Тогда в СМИ писали, что сумма сделки могла составлять порядка 150 миллионов долларов.

Сейчас «Национальная Медиа Группа» является крупнейшим в стране частным медиахолдингом. Он был создан в 2008 году путем объединения медийных активов ОАО «АБ Россия», Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз».

Президентом организации является Кирилл Ковальчук (сын президента Курчатовского института Михаила Ковальчука), а председателем совета директоров — спортсменка Алина Кабаева.

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