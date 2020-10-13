Двое петербуржцев обвиняются в вымогательстве: они вывезли потерпевшего в лес и заставляли его оформить кредит на 300 тыс. рублей

Во вторник, 13 октября, прокуратура Выборгского района утвердила обвинение в вымогательстве в отношении двух петербуржцев. Они уговаривали потерпевшего оформить кредит на свое имя. Так говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, злоумышленники уговаривали потерпевшего оформить кредит в банке на свое имя, а полученные деньги в размере 300 тыс. рублей передать им. После полученного отказа двое молодых людей насильно вывезли жертву в лес, где нанесли ему несколько ударов по голове, а затем демонстрируя пистолет, угрожали физической расправой.

Под давлением потерпевший сдался и согласился на оформления кредита.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

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