В Петербурге посадят фигурантов дела о разбойных нападениях на стройки

В Петербурга Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на строительные площадки.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, обвиняемыми по уголовному делу проходили Хадьятуллои Табарзод, Мухаммаджон Имомов, Бехруз Кенжаев, Даврон Алиев, Умарал Азизов.

Суд установил, что на протяжении нескольких лет они нападали на строительные площадки и бытовки. Там они похищали дорогие строительные инструменты и личные вещи охранников строек.

Общий ущерб оценили на 1 млн рублей.

Подсудимых признали виновными и приговорили к лишению свободы на срок от 3 лет до 3 лет 3 месяцев в исправительные колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца будут судить за нападение на инвалида у Новознаменки.