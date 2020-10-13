Петербуржца будут судить за нападение на инвалида у Новознаменки

Прокуратура Красносельского района направила в районный суд уголовное дело о нападении на инвалида.

Как сообщили в надзорном органе Петербурга, обвиняемым по уголовному делу проходит местный житель. Его будут судить по ч. 1 ст. 162 УК РФ (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

Все произошло минувшим летом на остановке у лесопарка «Новознаменка». По версии следствия, обвиняемый напал на молодого человека с особенности физического развития, сбросив его на землю. После он пытался отобрать его сумку, но его успели остановить сотрудники полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отправился в колонию разбойник, напавший на старушку.