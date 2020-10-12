В Петербурге отправился в колонию разбойник, напавший на старушку

Суд Приморского района назначил наказание петербуржцу, который напал на пенсионерку с целью отобрать деньги и телефон.

Преступление обвиняемый совершил в октябре прошлого года. Вместе со своим подельником мужчина караулил на лестничной клетке одного из домов, поджидая жертву. Увидев пожилую женщину, злоумышленники решили не медлить и напали на нее. Подсудимый стал вырывать из рук потерпевшей пакет с телефоном и деньгами, в то время как соучастник ограбления ударил старушку кулаком в лицо.

Пенсионерка, однако, стала оказывать сопротивление и в это время на лестнице послышался шум. Опасаясь, что их застанут на месте происшествия, злоумышленники скрылись ни с чем. Разбойников, к счастью, все равно задержали, и оба получили внушительные сроки. Так, злодей, пытавшийся выхватить сумку, получил 2,5 года колонии общего режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Художников женщина с ножом напала на своего соседа по коммунальной квартире.