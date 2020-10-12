На проспекте Художников мужчина стал жертвой нападения своей сожительницы

На проспекте Художников мужчина стал жертвой нападения своей сожительницы
Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Северной столицы 10 октября около шести вечера был ранен ножом мужчина в одном из домов по проспекту Художников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что инцидент между мужчиной и его сожительницей произошел в комнате коммунальной квартире на почве личной ссоры. В ходе конфликта 45-летняя петербурженка выхватила нож и нанесла оппоненту несколько ударов.

В результате пострадавшего пришлось госпитализировать. Медики оценивают его состояние как среднетяжелое. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Женщину задержали в качестве подозреваемой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тимуровской улице житель коммуналки зарезал свою соседку. Мужчина нанес сожительнице смертельное ранение в область живота.

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