В Петербурге состоится первый передвижной фестиваль негосударственных театров

В Петербурге состоится первый передвижной фестиваль негосударственных театров
Всего в Северной столице на данный момент работают около 50 частных театров. Фото: pixabay.com

В выходные, 17 и 18 сентября, на территории комплекса «Никольские ряды» в Северной столице состоится первый передвижной фестиваль частных театров.

В течение двух дней негосударственные театры будут представлять зрителям свои спектакли в передвижном шатре и под открытым небом. Об этом во вторник, 13 октября, информирует пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга. В ведомстве отмечают, что культурное мероприятие может стать ежегодным и проводиться не только в городе на Неве, но на территории Ленинградской области.

Свои постановки представят зрителям такие коллективы как «Открытое пространство», «Цехъ», «Театральная лаборатория Яны Туминой», «Кукольный формат», «Комик-трест» и многие другие. Полная программа фестиваля доступна на официальном сайте события.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 29 октября и 1 ноября в Мариинском театре появится возможность увидеть оперу «Дон Карлос» с Анной Нетребко.

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