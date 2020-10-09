В Мариинском театре покажут оперу «Дон Карлос» с переболевшей коронавирусом Анной Нетребко

В Мариинском театре покажут оперу &#171;Дон Карлос&#187; с переболевшей коронавирусом Анной Нетребко
Оперу покажут в Мариинском театре. Фото: www.mariinsky.ru

В Мариинском театре покажут оперу «Дон Карлос» с участием переболевшей коронавирусом Анной Нетребко.

В спектаклях 29 октября и 1 ноября главные партии на сцене Мариинского-2 исполнят звезды мировой оперы.

«Спешим сообщить о долгожданном возвращении шедевра Джузеппе Верди «Дон Карлос»», — написали в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте».

Главные партии исполнят оперная дива Анна Нетребко, Екатерина Семенчук, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков и Михаил Петренко.

Спектакль изначально должен был состояться 27 марта, однако его перенесли из-за пандемии Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Анны Нетребко была ковидная пневмония средней степени тяжести.

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