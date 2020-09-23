Анна Нетребко выписалась из больницы и рассказала о коронавирусе

Анна Нетребко выписалась из больницы и рассказала о коронавирусе
Анна Нетребко училась в консерватории Санкт-Петербурга. Фото: https://www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Певица рада, что наконец переболела и может больше ничего не бояться.

Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко поделилась отличной новостью – ее наконец выписали из больницы после того, как она переболела коронавирусом. Звезда поспешила рассказать, как себя чувствовала все это время в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что у нее была ковидная пневмония средней степени тяжести и поблагодарила московских врачей за профессионализм. Нетребко уверена, что очень важно прислушиваться к себе и сразу обращаться за помощью, если есть какие-то сомнения. Только это и помогло быстро остановить болезнь, убеждена певица.

«Многочисленные капельницы, антибиотики, уколы от тромбоза (часто при ковиде) и плазма с антителами, дыхательные ингаляции гелием побили вирус за восемь дней»,

— поделилась информацией артистка.

Нетребко добавила, что все еще восстанавливается – у нее остались слабость и кашель, но уже удается петь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус в Петербурге убил 15 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анна нетребко коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов вручил Макарову Орден Александра Невского
Стало известно, кто будет руководить сносом незаконных ларьков в Петербурге
Наполеон-расчленитель не просто пилил руки убитой аспирантке, но еще и ...
«Метрострой» через суд обязали устранить протечки на «Спортивной»
Ford на Ленской стукнул три машины на задавил пешехода
В Петербурге за месяц на дезинфекцию общественного транспорта от Covid-19 ...
Заснул за рулем: названа причина массовой ДТП с перевертышем на ...
В Петербурге заслушивают свидетелей по делу историка Соколова