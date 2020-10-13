В Петербурге мужчина заплатит штраф за размещение запрещенной в России символики в социальных сетях

Во вторник, 13 октября, Московский районный суд вынес постановление об административной ответственности мужчине, который размесил запрещенные законом символы нацизма, в социальной сети Вконтакте. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, мужчина разместил на своей странице во Вконтакте несколько фотографий, содержащих нацистскую символику: изображение солдат в форме, у которых на плече левого рукава форменного обмундирования имеется крест с загнутыми под прямым углом концами (свастика). Данный символ запрещен для использования в России. Напомним, что раньше данный крест использовался, как форменный знак в гитлеровской Германии.

Обвиняемый признал свою вину и пояснил, что не знал о запрете на размещение изображений свастики.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

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