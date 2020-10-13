Как живут в Петербурге мигранты во время пандемии коронавируса

Эксперт благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» Андрей Якимов объяснил, как обстоит ситуация с иностранцами, оставшимися в Петербурге после закрытия границ.

Мигранты приезжают в Россию на заработки, поэтому семьи многих из них остаются на родине. После пандемии и закрытия границ тысячи человек на протяжении нескольких месяцев не могут попасть домой. Однако, как объяснил Якимов в интервью «Санкт-Петербургским ведомостям», сейчас ситуация складывается более оптимистично как раз для тех, кто переживает пандемию в России.

Сейчас, после возобновления работы практически всех сфер деятельности, найти вакансию в Петербурге не составляет труда, тогда как иностранцы, которые пытаются вновь пересечь границу, поскольку их здесь ждут на заработки, сталкиваются с отсутствием работы в родных странах или крайне низкой оплатой труда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за два месяца в Петербурге вдвое увеличилось количество вакансий.