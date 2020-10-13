Разработчик вакцины против COVID-19 рассказал о растущей коварности болезни

Руководитель научного Центра имени Гамалеи, занимающегося разработкой вакцины против коронавирусной инфекции, Александр Гинцбург заявил, что болезнь становится все более коварной.

По словам специалиста, около 10-15% пациентов, перенесших тяжелое течение коронавируса, сталкиваются с выработкой антител к интерферону — защитному белку, который вырабатывается организмом человека для борьбы с различными вирусами. Таким образом, пораженный организм фактически не будет сопротивляться уничтожающей его болезни.

Напомним, что Центр имени Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ занимается разработкой вакцины, призванной защитить от коронавируса. Препарат уже получил название «Спутник V».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в России зарегистрировали абсолютный рекорд по числу летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Скончались 244 человека.