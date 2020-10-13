Собчак показала новый загородный коттедж за 40 млн

Собчак показала новый загородный коттедж за 40 млн
Собчак показала свой коттедж. Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Подписчики остались в восторге – они отметили, что дом красивый и экологичный.

Телеведущая Ксения Собчак показала новые фотографии своего загородного коттеджа. Они появились в Instagram-аккаунте звезды. На снимках видно, что здание пока что полностью не готово. Оно строится из экологичных материалов и выглядит довольно хорошо, считают комментаторы.

«Наконец-то появляется ощущение дома на строительной площадке. Быстрее бы новоселье!»,

—написала блогер.

Известно, что коттедж стоит около 40 миллионов рублей. Почти ни один поклонник Собчак не написал ничего плохого – они все очень рады за знаменитость. Пользователи считают, что у телеведущей хороший дом, в котором хочется воспитывать детей и проводить много времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак высмеяла Королеву после измены Тарзана. Телеведущая сначала сказала слова поддержки, а затем исполнила банный кавер на один из хитов певицы.

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коттедж ксения собчак


 

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