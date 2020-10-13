В Петербурге за месяц посадили две тысячи деревьев

В Петербурге за месяц посадили две тысячи деревьев
В городе увеличилось количество деревьев. Фото: pixabay.com

В городе начался осенний период благоустройства, несмотря на пандемию коронавируса.

В Санкт-Петербурге в октябре, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, занялись благоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В городе взялись за наведения порядка в садах, скверах и других зеленых зонах. В итоге было собрано более 42 тысяч квадратных метров мусора и отремонтировано 6,2 тысячи квадратных метров дорожек и площадок. В рамках месячника также высадили 1806 деревьев и 11,6 тысяч кустарников.

«Петербург – наш общий дом. И заботиться о зеленом убранстве города нужно так же бережно, как мы храним его архитектурно-историческое наследие»,

— считает губернатор Александр Беглов.

Отмечается, что традиционный субботник пришлось отменить, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стартовал месячник по благоустройству.

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