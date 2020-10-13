В Сестрорецке из-за коронавируса умер почетный житель города

Краевед Борис Ривкин скончался в возрасте 85 лет.

Почетный житель Сестрорецка, краевед Борис Ривкин скончался в больнице 11 октября. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Соседи СПЧ l Приморский район».

Известно, что пенсионер заразился коронавирусом, после чего был госпитализирован. Он умер из-за осложнений, вызванных инфекцией. Напоминаем, что Ривкину было 85 лет. Он долгое время трудился на на Сестрорецком инструментальном заводе им. С.П.Воскова, а затем в сфере культуры, пишет Neva.Today.

Мужчина получил статус почетного жителя города за вклад в сохранение культурно-исторического наследия Сестрорецка.

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